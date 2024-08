Pro

Faesers Gesetz gegen Messer im öffentlichen Raum ist richtig

Wenn ein Gesetz zur inneren Sicherheit verschärft oder ein Strafmaß für bestimmte Straftaten heraufgesetzt werden soll, dann ist der immer gleiche Reflex zu beobachten: Die jetzigen Gesetze reichen, das ist purer Aktionismus, das geltende Recht muss nur richtig durchgesetzt werden.

Ein Pawlowscher Hund gleicht einem Zufallsgenerator, gemessen an diesen Reaktionen aus dem politischen Rückenmark. So ist das auch jetzt wieder beim Versuch der Bundesinnenministerin Nancy Faeser, mehr gegen die Zunahme von Gewalttaten mit Messern aller Art zu tun. Ihr Vorstoß ist gleichwohl richtig.

Das Messer ist nicht zuletzt über junge migrantische Männer zu einem Haupttatwerkzeug bei Gewaltverbrechen in Deutschland geworden. So ein Ding in der Hosentasche zu haben, gehört oftmals zur Grundausstattung dieser Männer, und sie nutzen es nicht nur fürs Imponiergehabe oder um den Namen ihrer Angebeteten in das Holz einer Bushaltestelle zu schnitzen. Sie setzen es ein in eskalierenden Streits.

Und dann ist es am Ende ganz einfach: Wer kein Messer bei sich tragen darf mit einer Klingenlänge jenseits von sechs Zentimetern, der kann auch niemanden erstechen. Und was das Durchsetzen anlangt: Man kann ja durchaus auch beides machen – das Gesetz verschärfen und von den Möglichkeiten der Repression und Strafverfolgung mehr Gebrauch machen.

Schilder von messerfreien Zonen allein schaffen diese Waffen in Problemvierteln jedenfalls nicht aus der Welt.