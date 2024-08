Die Technische Universität (TU) Chemnitz prüft einem Bericht zufolge aktuell Plagiatsvorwürfe gegen den CDU-Spitzenkandidaten in Thüringen, Mario Voigt. Wie die TU dem MDR mitteilte, habe sich ein sogenannter Plagiatsjäger an die Hochschule gewandt und Voigt wegen vermeintlicher Plagiate in der Doktorarbeit des CDU-Landeschefs angezeigt. Der Verdacht werde nun intern nach einem festgelegten Verfahren geprüft, heißt es weiter.

Bei dem Plagiatsjäger handelt es sich um den österreichischen Kommunikationswissenschaftler Stefan Weber, der etwa bereits gegen Ursula von der Leyen Vorwürfe erhoben hatte. Er habe die TU Chemnitz via E-Mail darüber informiert, dass er in der Dissertation Voigts 46 Plagiate gefunden habe, hieß es.

CDU wehrt sich gegen Vorwürfe

"Es erstaunt uns keineswegs, dass wenige Tage vor der wichtigsten Wahl in der Geschichte des Freistaats Thüringen derartige bereits in der Vergangenheit entkräftete Vorwürfe gegen Mario Voigt lanciert werden. Es geht ganz offensichtlich darum, ihn zu verleumden", so Herrgott. In Thüringen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt.