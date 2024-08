Wie gefährlich ist die AfD? In einer neuen Broschüre warnen jüdische Organisationen vor der Gefahr, die von der rechtsextremen Partei ausgeht.

Der Zentralrat der Juden in Deutschland und das American Jewish Committee Berlin (AJC) haben vor einem Erstarken der AfD gewarnt. In einer neuen Broschüre bezeichnen sie die Partei als "völkisch-rechtsextrem" und mit einer "ganz offensichtlichen antisemitischen Ideologie". Die Veröffentlichung kommt kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen.