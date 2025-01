Je nach eigener politischer Verortung kommen die einen zum Ergebnis: ja natürlich, Tabubruch, Wortbruch, Weimar steht vor der Tür! Andere machen die berechtigte Unterscheidung zwischen einer echten Zusammenarbeit, also inhaltlichen Abstimmung in der Vorbereitung, und dem Umstand, dass Merz die Stimmen eben in Kauf nimmt, um seinen Standpunkt klarzumachen . Und der ist im Übrigen zur AfD glasklar: Mit mir wird es nie eine Koalition oder Kooperation mit dieser AfD geben. Nach der totalitär-faschistoiden Riesa-Rede von Parteichefin Alice Weidel sagte Merz, es sei ihm dabei eiskalt den Rücken runtergelaufen. Mehr Distanz geht nicht.

Interessanter und relevanter ist die zweite Mauer, die Merz mit seinem Migrationsvorstoß nun errichtet. Es ist in der Sache ein Unvereinbarkeitsbeschluss. An einem konkreten Beispiel festgemacht: Während die Union in ihrem Gesetzentwurf den Familiennachzug beenden will, haben die Grünen auf ihrem jüngsten Parteitag beschlossen, ihn auszudehnen. Über diese beiden Positionen führt keine Brücke. Und auch für die Sozialdemokraten macht Merz die Räume mit Blick auf eine Koalition sehr eng.