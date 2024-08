Am Mittwoch reist der Bundeskanzler für einen kurzen Besuch in die Republik Moldau – eine Reise, geprägt von hohen Erwartungen. Kann Scholz sie erfüllen?

Kurz bevor der Bundeskanzler am moldawischen Regierungsgebäude in Chisinau eintrifft, ertönt ein Schrei. Ein Kommandeur ruft aufgereihten Soldaten etwas zu. Die heben ihre Gewehre, heben das Kinn. Musik beginnt zu spielen und Olaf Scholz steigt aus seinem Dienstwagen.

Hoffnung auf einen EU-Beitritt und die Angst vor Russland

Mit seinem Besuch in Moldau will der Kanzler vor allem eines bekunden: Solidarität. Denn der prowestliche Kurs, den die Staatspräsidentin Maia Sandu hier in den vergangenen Jahren eingeschlagen hat, kommt in Ländern wie Deutschland zwar gut an. Er ist jedoch keineswegs gesetzt. Im Gegenteil: Derzeit kann Sandu jede Hilfe von außen gebrauchen. Im Oktober stehen ihr Wahlen bevor, und Russland versucht, auf diversen Wegen Einfluss auszuüben. Wirtschaftliche und soziale Schwierigkeiten werden instrumentalisiert, um bei den Bürgerinnen und Bürgern Stimmung gegen die Regierung zu machen.