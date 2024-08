Schon der Messeranschlag von Mannheim , bei dem Ende Mai ein Polizist tödlich verletzt wurde, hatte die Debatte nach einer Verschärfung des Waffenrechts befeuert. Nach der tödlichen Messerattacke von Solingen kündigte Kanzler Olaf Scholz (SPD) nun eine rasche Entscheidung dazu an. Doch in der Ampelkoalition sind nicht alle überzeugt. Wo die Debatte steht:

Was ist bisher verboten?

Wie sollen die Verbote ausgeweitet werden?

"Wir wollen, dass Messer nur noch bis zu einer Klingenlänge von sechs Zentimeter statt bisher zwölf Zentimeter in der Öffentlichkeit mit sich geführt werden dürfen", kündigte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) Anfang August an. "Für gefährliche Springmesser wollen wir ein generelles Umgangsverbot." Faeser greift damit im Wesentlichen einen Beschluss des Bundesrats von Mitte Juni auf.

Warum ist bisher nichts passiert?

Vor allem in der FDP-Fraktion gibt es Skepsis, ob weitere Verbote wirklich helfen. Dies bekräftigte am Montag der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christoph Meyer. Er warnte vor "Symbolpolitik" und kritisierte schärfere Bestimmungen zum Tragen von Messern als "emotional geleiteten, vorschnellen Aktionismus". FDP-Justizminister Marco Buschmann zeigte sich nach Solingen aber offen für Gespräche. Für sinnvolle Maßnahmen im Bereich des Waffenrechts solle es "keine Tabus" geben, sagte er am Montag in Berlin.