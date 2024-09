"Durch und durch rassistisch"

Aktualisiert am 03.09.2024 - 14:45 Uhr

"Wir nehmen die Kritik an dem Video sehr ernst und haben die Kampagne erst mal gestoppt", sagte ein Sprecher des Ministeriums. "Wir bedauern außerordentlich, wenn das Video zu Irritationen und Missverständnissen geführt hat." Lesen Sie hier mehr zu der Kritik .

Frau verschwindet im Rachen eines Predigers

In dem etwa 30 Sekunden langen Video ist unter anderem zu sehen, wie eine junge Frau einen Smartphone-Clip eines Predigers mit Gebetskappe anschaut. Eingeblendet wird die Frage: "Dürfen sich Musliminnen schminken?" Zu hören sind düstere Klänge, ein boshaftes Lachen. Das Gesicht des Predigers wird zur Fratze, die Frau verschwindet in seinem Rachen.

Kurze Zeit später ist die Frau erst mit Kopftuch, dann mit Vollverschleierung zu sehen. Schließlich laufen ihr in dem Video beim Putzen in der Küche neben einer weiteren vollverschleierten Frau Tränen aus den Augen. "Die Salafismus-Falle" mit dem Untertitel "Es geht schneller als Du denkst" wird als Schriftzug in Großbuchstaben eingeblendet, gefolgt von einem Link zum Auftritt der Präventionskampagne "Antworten auf Salafismus".