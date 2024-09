Angesichts drohender Werkschließungen und Entlassungen bei Volkswagen hat Janine Wissler, die Parteivorsitzende der Linken, die Aktionäre des Konzerns scharf kritisiert. Wissler forderte in einem Interview mit der "Rheinischen Post" die Rückzahlung von Milliarden-Dividenden, die VW erst kürzlich ausgeschüttet hatte. "Es ist unfassbar schäbig, dass Volkswagen 4,5 Milliarden Euro an Aktionäre ausgeschüttet hat und jetzt behauptet, fünf Milliarden Euro für den Erhalt der Arbeitsplätze nicht aufbringen zu können", sagte Wissler. Besonders die Großaktionäre wie der Porsche-Piëch-Clan sollten in die Verantwortung genommen werden.