Tausende SPD-Mitglieder unterschreiben Brandbrief aus der eigenen Partei: Scholz lässt Kritik abprallen Von dpa , jse Aktualisiert am 25.09.2024 - 17:32 Uhr Lesedauer: 2 Min. Olaf Scholz: Er sieht sich durch die Kritik gestärkt. (Quelle: Kay Nietfeld) Kopiert News folgen

Fast 8.000 SPD-Mitglieder fordern von Olaf Scholz eine Wende in der Asylpolitik. Der Sprecher des Kanzlers reagiert auf den Brandbrief.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht in dem offenen Brief hunderter SPD-Abgeordneter und Parteimitglieder, der die Wahrung der Menschenwürde in der Migrationspolitik fordert, keinen Widerspruch zu seinem Handeln. Der Bundeskanzler fühle sich vielmehr "in seinem Kurs bestärkt", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin. Denn dieser baue auf der Menschenwürde auf und schütze auch "ganz klar das Grundrecht für Asyl".

Scholz betone aber auch, Deutschland könne nur eine zuwanderungsfreundliche Gesellschaft bleiben, wenn es gelinge, Menschen ohne Aufenthaltsrecht in die für sie zuständigen Länder oder ihre Heimat zurückzuführen, sagte Hebestreit. Dies sei "die zweite Seite der Medaille" in der Migrationspolitik. Dafür werde sich Scholz in seiner Partei weiter einsetzen.

Initiatorin kritisiert auch Faeser

In einem am Dienstag bekannt gewordenen offenen Brief fordern unter anderem Europa-, Bundestags- und Landtagsabgeordnete der SPD ein "Eintreten für die Würde". Kritisiert wird darin ein "Kurs zur Ausgrenzung und Stigmatisierung" von Geflüchteten, der auch von führenden Sozialdemokraten mit befeuert werde.

Schritte wie Zurückweisungen an den Grenzen und die Kürzung von Sozialleistungen werden darin als "Scheinlösungen" kritisiert, die "rechtspopulistische und rechtsextreme Narrative gegen Geflüchtete" legitimierten.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.