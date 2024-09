Die erste Sitzung des Thüringer Parlaments nach der Landtagswahl wird zum Skandal – wegen des Alterspräsidenten der AfD. Was die Presse dazu sagt.

Eigentlich sollte es eine ganz normale Sitzung des Thüringer Landtags werden. Doch Jürgen Treutler, Alterspräsident des Landtags und Abgeordneter der rechtsextremen AfD-Fraktion, hatte andere Pläne. Er redete stundenlang und ignorierte die Anträge der demokratischen Fraktionen, doch zumindest die Beschlussfähigkeit des Parlaments festzustellen. Die Landtagssitzung endete mit einer Anrufung des Thüringer Verfassungsgerichts durch die CDU-Fraktion, der sich die Linke, BSW und SPD anschlossen. Lesen Sie hier nach, was vorgefallen ist.

"Die Fraktion versucht, jeden Zentimeter Macht zu missbrauchen"

"Peinlicher Auftritt"

Insbesondere kritisiert die "taz" die Rolle des der AfD angehörenden Alterspräsidenten des Landtags, Jürgen Treutler. Gleichzeitig merkt sie allerdings auch an: "Mit dem 73-Jährigen vertrat die Partei keine starke, durchsetzungsfähige Persönlichkeit", was ein Glücksfall für Thüringens Demokratie sei. Denn ein geschickter Alterspräsident "hätte schon in der ersten Sitzung einen noch größeren Schaden angerichtet und die vermeintliche Opferrolle der AfD überzeugender gespielt".