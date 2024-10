Scholz bügelt den Bürger ab

Der 66-Jährige kam jetzt richtig in Fahrt. "Wenn man politische Verantwortung hat, dann wäre es schlecht, wenn man in Schwerin was anderes sagt, als was man in Gera gesagt hat oder in München zu der gleichen Frage; sondern das sollten schon Dinge sein, die Hand und Fuß haben", so Scholz.