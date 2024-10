Kevin Kühnert, Generalsekretär und der wohl prominenteste Vertreter des linken Flügels der SPD , hat am Montagmittag überraschend seinen Rückzug von der politischen Bühne angekündigt. Als Gründe führt der 35-Jährige gesundheitliche Probleme an. Hier lesen Sie seine Stellungnahme im Wortlaut:

gut ein Jahr noch, dann findet die Bundestagswahl 2025 statt. Ich habe diesen Stichtag zum Anlass genommen und dem SPIEGEL in der vergangenen Woche ein Interview gegeben. Gefragt nach den Wahlchancen unserer SPD für 2025 habe ich gesagt: 'Jeder von uns muss und wird in dieser Kampagne über sich hinauswachsen'.

Diese Aussage, bezogen auf die gesamte Spitze in Partei, Fraktion und Regierung, ist meine tiefe Überzeugung. Die kommende Wahl ist offener, als viele das heute glauben wollen. Die Chancen für die SPD ergeben sich dabei aber nicht aus Abwarten, sondern einzig und allein aus Anpacken. In den nächsten Monaten müssen enorme Kraftanstrengungen unternommen werden, um einen Rückstand aufzuholen, der sich gleichermaßen in niedrigen Umfragewerten und niedrigem Selbstbewusstsein ausdrückt. Die Erwartungen an uns sind riesig.