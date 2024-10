Bei seiner Vorstellung als kommissarischer Generalsekretär der SPD hat Matthias Miersch auch lobende Worte für Altkanzler Gerhard Schröder gefunden. Als ihn eine Reporterin auf einer Pressekonferenz am Dienstag im Willy-Brandt-Haus in Berlin nach seinem Umgang mit Gerhard Schröder fragte, plädierte Miersch für eine "differenzierte Sicht" auf den Mann, der von 1998 bis 2005 Bundeskanzler war.

"Wir sind an einem Punkt, an dem wir als Gesellschaft nicht zu sehr in Schwarz und Weiß denken", sagte Miersch. Er teile Schröders Positionen zu Putin, zur Ukraine und dem russischen Angriffskrieg in keiner Weise und wünsche sich dahingehend auch weiterhin deutlichere Worte aus der Partei, "aber ich will auch nicht verschweigen, dass er als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland sehr viel für dieses Land gemacht hat", so Miersch weiter.