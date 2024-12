Vor einem anderen Problem steht die Alternative für Deutschland: Die AfD hat mit der Jungen Alternative (JA) eine florierende Nachwuchsorganisation, die aber selbst der rechtspopulistischen Mutterpartei zu rechtsextrem ist. Denn in der JA sammelt sich nicht nur der rechtskonservative Nachwuchs, sondern auch Aktivisten mit Verbindungen zu dem, was insbesondere Rechtsaußenpolitiker in der Partei als das Vorfeld bezeichnen: Meist rechtsextreme Vereine und Organisationen, die die AfD als Mittel zum Zweck sehen und durch die Arbeit in der Jugendorganisation ihre neofaschistische Agenda durchsetzen wollen.