Aktualisiert am 15.12.2024 - 06:58 Uhr

Aktualisiert am 15.12.2024 - 06:58 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck will Milliardäre zur Kasse bitten. (Archivbild) (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder)

Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck will Schulen sanieren und Auszubildende bei den Kosten für einen Führerschein unterstützen. Eine Idee für eine Geldquelle hat er bereits.

Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck spricht sich für eine Milliardärsteuer aus. Es gebe einige Milliardäre in Deutschland, sagte der Bundeswirtschaftsminister der "Bild am Sonntag". "Wenn man da einen kleinen Anteil ihres Vermögens besteuern würde, dann hätte man ungefähr fünf bis sechs Milliarden Euro." Habeck sprach sich dafür aus, mit den Einnahmen Schulen zu sanieren sowie in die Ausstattung und das Personal der Schulen zu investieren.