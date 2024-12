In den kommenden zehn Jahren werden etwa 500.000 der rund 1,65 Millionen Beschäftigten in den Ruhestand gehen, so Berghegger weiter. Bis zum Jahr 2030 werden dadurch rund 230.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen. Dies betreffe nicht nur Bearbeitungszeiten in den Behörden: Allein in den nächsten fünf Jahren gehen über 50.000 Busfahrer in Rente, und es fehlen bereits mehr als 100.000 Fachkräfte in Kitas. Der Hauptgeschäftsführer sprach von einem "schleichenden Blackout".