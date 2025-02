Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wie geht es im Wahlkampf nach dieser turbulenten Woche weiter? Der Politikwissenschaftler Volker Kronenberg ordnet die aktuelle Situation ein.

Hinter Deutschland liegt bundespolitisch eine turbulente Woche. Am Mittwoch war ein Antrag der Union mit fünf Punkten für eine verschärfte Migrationspolitik im Bundestag angenommen worden – unter Unterstützung der AfD.

Der Parteichef der CDU und Kanzlerkandidat der Union, Friedrich Merz, steht seitdem unter Druck. Daran änderte sich auch nichts, nachdem ein weiterer Antrag am Mittwoch und ein Gesetzentwurf am Freitag trotz Unterstützung der AfD keine Mehrheit fand. Doch was bedeutet dieser Kurswechsel der Union für den weiteren Bundestagswahlkampf? t-online hat darüber mit dem Politikwissenschaftler Volker Kronenberg gesprochen.

t-online: Herr Kronenberg, gibt es eine Partei, die aus dieser turbulenten Woche überhaupt als Gewinner hervorgeht?

Volker Kronenberg: Ich glaube, die AfD wird punkten. Denn die anderen Parteien waren in der Migrationspolitik nicht in der Lage, Änderungen vorzunehmen. Dabei ist dieses Thema gerade vielen Bürgern sehr wichtig.

Volker Kronenberg: Ein Rücktritt muss nicht das Ende einer politischen Karriere, sein, so der Politologe. (Quelle: Schafgans) Zur Person Volker Kronenberg, Jahrgang 1971, ist Akademischer Direktor und Professor am Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und zugleich Co-Gründungsdirektor des dortigen Centers for Advanced Security, Strategic and Integration Studies (CASSIS). Der Parteienforscher ist Autor zahlreicher Bücher, 2024 gab er den Band "Rücktritte von politischen Ämtern. Perspektiven auf das Ende von politischen Karrieren" (mit Manuel Becker und Christopher Prinz) heraus.

Was bedeutet das konkret?

Die AfD sagt: Merz ist mit seinen Vorhaben gescheitert. Gleichzeitig wirft sie den Ampelparteien vor, dass sie in der Migration ohnehin in den vergangenen Jahren versagt hätten. Damit hat die Partei die Möglichkeit, unzufriedene, verängstigte oder wütende Menschen in dieser heißen Wahlphase an sich zu binden.

Das Zustrombegrenzungsgesetz der Union wurde trotz Zustimmung der AfD am Freitag knapp abgelehnt, auch weil in der Union mehrere namhafte Abgeordnete ihre Stimme nicht abgaben. Hat Friedrich Merz möglicherweise seiner eigenen Partei zu viel mit diesem doch sehr riskanten Kurs zugemutet?

Das war auf jeden Fall eine harte Probe. Das zeigt sich ja auch daran, dass Angela Merkel gegen Merz interveniert und seinen Kurs als Fehler bezeichnet hat. Merz hat das Gesetz nicht durchgebracht. Das ist kein Zeichen von Führungsstärke. Wichtig ist aber auch: Zwölf nicht abgegebene Stimmen bei 196 Abgeordneten sind in einer Fraktion noch keine Revolte.

Hilfreich ist das in der heißen Wahlkampfphase aber auch nicht.

Merz hat einen klaren strategischen Fehler begangen. Er hätte sich all das im Vorfeld besser überlegen müssen. Die Union stand bis zu diesem Zeitpunkt sehr geschlossen hinter ihm. Er hätte einfach in Aussicht stellen können, bei einem Wahlsieg seinen Fünf-Punkte-Plan einzubringen und die Grenzen zu schließen. Aber er hätte im zweiten Schritt nicht direkt darüber im Bundestag abstimmen müssen. Merz hat damit ohne Not eine Flanke geöffnet. Er ist damit deutlich zu weit gegangen.

Merz hat jetzt mit zwei Problemen zu kämpfen: Er hat politisch nicht geliefert und gleichzeitig gilt er im Umgang mit der AfD als wankelmütig. Wie kann er das lösen?

Ich glaube, dass die Wahrnehmung und Stimmung im politischen Berlin und in den Medien eine andere ist als etwa bei Wahlkampfveranstaltungen der Union. Merz hat deutlich gemacht, dass er eine grundlegende Änderung in der deutschen Migrationspolitik will. Selbst wenn ihm das jetzt nicht gelungen ist, möchte er als Bundeskanzler das Ziel weiterverfolgen. Damit spricht er etwas an, was viele Menschen bewegt. Eine Wahlniederlage muss die Union weiter nicht fürchten.

Die einen sagen, dass Merz versucht, das Thema Migration der AfD zu entreißen. Andere sagen, er stärkt die AfD, weil er sich thematisch an ihr orientiert. Was stimmt?

Ich glaube, das beides zutrifft. Die AfD punktet, weil die Migration als Thema im Wahlkampf in der Wahrnehmung gerade unangefochten auf Platz eins liegt. Trotzdem hat Merz sehr deutlich gemacht, dass es unter seiner Kanzlerschaft dort zu grundlegenden Änderungen kommen soll. Es gibt in dieser Frage aktuell kein Schwarz und Weiß. Nach dieser Woche dominieren die Grautöne.