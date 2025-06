Fahrgäste stehen am Hauptbahnhof Hannover: "Das bedeutet für uns Länder, dass der Bund dann auch die Mehrkosten tragen muss." (Quelle: Julian Stratenschulte/dpa/dpa-bilder)

Die Bundesregierung will das Deutschlandticket fortführen, aber nicht mehr als 1,5 Milliarden Euro beisteuern. Dagegen wehren sich die Bundesländer.

Die Finanzierung des Deutschlandtickets vom kommenden Jahr an ist weiterhin ungeklärt. Die Verkehrsminister der Bundesländer bekräftigten am Freitag in einem gemeinsamen Beschluss, dass sie abgesehen von den bislang zugesagten 1,5 Milliarden Euro pro Jahr keine weiteren Mittel für den Erhalt des Tickets beisteuern wollen.