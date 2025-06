Aktualisiert am 27.06.2025 - 07:43 Uhr

Der ehemalige Grünen-Co-Chef und Wirtschaftsminister Robert Habeck wird bald in einer neuen Rolle zu sehen sein. Er wird auf der Bühne des Berliner Ensembles stehen – allerdings nicht als Schauspieler. Stattdessen will er dort künftig eine Talkrunde moderieren. "Ab Oktober findet ihr mich dort für eine Sonntagsmatinee etwa alle sechs bis acht Wochen im Gespräch mit verschiedenen Gästen," schrieb Habeck auf seinem Instagram-Profil.

Unter dem Titel "Habeck live" sei geplant, über zentrale gesellschaftliche, politische und kulturelle Fragen unserer Zeit zu diskutieren, teilt auch das Theater mit. Dazu Habeck: "Vorgenommen habe ich mir lange, tiefe, ruhige Gespräche mit Leuten, die uns den Hintergrund für alle die Krisen, Konflikte und Aufregung unserer Zeit vielleicht ein bisschen erklären." Den Anfang sollen die Talkmoderatorin Anne Will und der ehemalige Verkehrsminister Volker Wissing machen. Er spricht mit beiden zum Thema "Brauchen Demokratien den Notfall?".

Anhänger zeigen sich begeistert

Unter dem Instagram-Post gab es Zustimmung. "Schön, dass du wieder da bist. Harte Zeiten ohne dich in der Politik", schrieb ein Nutzer. "Danke Robert, dass du nicht ganz verschwindest. Aufgrund der Hasskampagne der letzten Jahre wäre das nur mehr als verständlich", schrieb ein anderer. Einige Kommentatoren regten an, die Gespräche online, zum Beispiel als Podcast zu veröffentlichen.

Über Habecks Zukunft war nach der verlorenen Bundestagswahl spekuliert worden. Anfang Juni wurde bekannt, dass eine amerikanische Universität Interesse an ihm habe: Er werde möglicherweise Gastdozent an der US-Elite-Universität Berkeley. "Ich bin mit der UC Berkeley im Gespräch und freue mich über das Interesse. Alles Weitere wird sich in den nächsten Monaten klären", sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage. Derzeit ist Habeck Bundestagsabgeordneter der Grünen und sitzt im Auswärtigen Ausschuss.