Sich offen für seine Parteifreundin von der Saar aussprechen, will Maas nicht. Wie auch sonst kaum jemand in der SPD Esken öffentlich in den Rücken fallen will.

Und Rehlinger selbst?

Öffentlich weist sie jegliche Ambitionen auf das Amt zurück. "Personaldebatten helfen in der aktuellen Lage niemandem", sagt sie t-online. Sie erwarte jetzt von ihrer Partei, bis zum 23. Februar zu kämpfen. "Bei einem guten Wahlergebnis erledigen sich auch alle möglichen Spekulationen."

Eine Absage ist das nicht. Im Gegenteil: Damit hält sie die Gerüchte um eine neue SPD-Chefin Anke Rehlinger am Köcheln. Klar ist aber auch: Rehlinger wird Esken nicht offen angreifen oder gar stürzen. Wenn, dann muss die Partei sie rufen.

Die Pragmatikerin

Rehlinger brächte für den SPD-Vorsitz einige Vorteile mit: Die Kugelstoßerin (sie hält noch immer den saarländischen Rekord) gilt als durchsetzungsstark, ist leutselig, hat Ausdauer. Nach einem Tag voller Termine sitzt sie abends an einem Tisch, bespaßt mehrere Stunden eine komplette Delegation, trinkt Panaché und geht als Letzte.

Sie wäre aber auch eine programmatische Entscheidung: Esken gehört zum linken Parteiflügel, Rehlinger ist Pragmatikerin durch und durch. Bei der Migration, in der Sozialpolitik sowie der inneren und äußeren Sicherheit könnte eine Klingbeil-Rehlinger-Doppelspitze neue Impulse setzen. Vor allem in der Verteidigungspolitik hätte Klingbeil mit der Saarländerin wohl eine Verbündete.

Ein kongeniales Powerduo könnte die von Kanzler Scholz verlangsamte Zeitenwende in der SPD wieder in Schwung bringen und gegenüber der eher links blinkenden Fraktion an Schlagkraft zulegen.

Doch da ist noch Wegstrecke für Rehlinger. Sie müsste mehr aus sich herauskommen, sich mehr trauen, sagen manche. Völlig falsch ist das nicht: Bei öffentlichen Auftritten ist sie zwar trittsicher, spricht aber sehr kontrolliert, manchmal schablonenhaft. Ihre eigenen Ideen und klare Haltung, die sie bei anderen Gelegenheiten zeigt, sind nach außen hin oft nur in Konturen erkennbar. Taktisch hat ihr das bisher nicht geschadet, im Gegenteil. Doch als Parteivorsitzende müsste sie den nächsten Schritt gehen.

"Das würde Willy Brandt gefallen"

In Warschau hat sie das am Ende doch noch getan. In der Schlusspassage ihrer Rede im Polin-Museum traut sie sich mit einer, wenn man so möchte, eigenen Brandt-Interpretation hervor. Rehlinger zieht den Kniefall Willy Brandts in die Gegenwart und sinniert blumig darüber, wie aus den "ausgestreckten Händen der Versöhnung" von Polen und Deutschen "europäische Hände der Tatkraft" werden könnten – gerade jetzt, da die Freiheit Europas bedroht sei wie nie zuvor.