Bestimmte Geflüchtete in Deutschland sollen zukünftig nicht mehr die Möglichkeit bekommen, Familienangehörige nachzuholen. Was bedeutet das genau?

Der Bundestag soll am heutigen Freitag die zweijährige Aussetzung des Familiennachzugs für Geflüchtete ohne Asylstatus beschließen. Dies ist eine von mehreren Maßnahmen von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), um die Migrationszahlen in Deutschland zu senken. Worum es geht und warum das Vorgehen umstritten ist:

Um welche Geflüchteten geht es?

Es geht um Familienangehörige von sogenannten subsidiär Schutzberechtigten. Dies sind Menschen, die in Deutschland weder im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention noch als Asylberechtigter anerkannt wurden, aber aus anderen Gründen bleiben dürfen. Dies ist der Fall, wenn ihnen im Heimatland Folter, Todesstrafe oder unmenschliche Behandlung droht. Betroffen sind häufig Bürgerkriegsgeflüchtete. Subsidiär Schutzberechtigte bekommen eine Aufenthaltserlaubnis für zunächst drei Jahre, die verlängert werden kann.

Wie wurde der Familiennachzug bisher genutzt?

Über den Familiennachzug können sehr enge Angehörige, also Ehegatten, minderjährige, ledige Kinder und Eltern von minderjährigen Kindern, ein Visum beantragen. Zuletzt gab es ein Kontingent von bis zu 1.000 solchen Zuzügen pro Monat. Nach der Geflüchtetenkrise war diese Möglichkeit ab März 2016 schon einmal für gut zwei Jahre ausgesetzt worden. 2018 wurde sie dann mit der Begrenzung auf 1.000 Zuzüge pro Monat wieder eingeführt.

Die Vergabe der Plätze erfolgt über das Visumverfahren, die Anträge müssen also bei den deutschen Botschaften oder Generalkonsulaten im Ausland gestellt werden. Diese und die in Deutschland zuständige Ausländerbehörde prüfen dann, ob die Voraussetzungen erfüllt sind.

Wurde das Kontingent ausgeschöpft?

Wie viele Menschen in Deutschland sind von der Aussetzung betroffen?

Zum Stichtag 31. März 2025 lebten insgesamt 388.074 Menschen mit einer Aufenthaltserlaubnis zum subsidiären Schutz in Deutschland, die meisten davon aus Syrien. Sie könnten grundsätzlich Familienangehörige nachholen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. "Wie viele dieser Personen bereits in der Kernfamilie in Deutschland leben und keinen Familiennachzug mehr geltend machen können, ist nicht bekannt", steht im Gesetzentwurf. Demnach wird angenommen, dass sich pro Jahr 50.000 Menschen auf Wartelisten für den Familiennachzug registrieren.