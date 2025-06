Bundestag stimmt für Aussetzung von Familiennachzug

Aktualisiert am 27.06.2025 - 12:06 Uhr

Geflüchtete in einer Erstaufnahmeeinrichtung (Archivbild): Der Familiennachzug wird ausgesetzt. (Quelle: Carsten Rehder/Archiv/dpa)

Den Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte will die Koalition vorübergehend stoppen. Jetzt hat der Bundestag für eine Aussetzung gestimmt.

Knapp 400.000 Migranten in Deutschland können vorerst keine Ehepartner oder Kinder mehr aus ihren Heimatländern nachholen. Der Bundestag beschloss am Freitag in namentlicher Abstimmung die zunächst zweijährige Aussetzung des Familiennachzugs für sogenannte subsidiär Schutzberechtigte. Der Entwurf wurde mit 444 Ja-Stimmen zu 135 Nein-Stimmen angenommen."