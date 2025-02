"Focus Online" berichtete am Mittwoch über eine Entgleisung des Bundeskanzlers gegenüber einem CDUler. Das Kanzleramt will rechtliche Schritte einleiten.

"Focus Online" zitiert Scholz wie folgt: "Als CDU-Politiker Joe Chialo einwandte, ob er das wirklich so meine mit dem Rassismus der CDU, jener Partei also, in deren Bundesvorstand er sitzt, fuhr Scholz ihn an, er, der Schwarze, sei nicht mehr als ein Feigenblatt." In der von Christian Schertz veröffentlichten Erklärung des Kanzlers heißt es, Scholz habe Chialo "zu keinem Zeitpunkt" als "der Schwarze" bezeichnet.