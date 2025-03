SPD will in Hamburg weiter mit Grünen regieren

Die SPD will in Hamburg weiter mit den Grünen regieren (Archivbild). (Quelle: Marcus Brandt/dpa/dpa-bilder)

Die SPD hält an der rot-grünen Zusammenarbeit im Hamburger Senat fest. Nach Auswertung der im Anschluss an die Bürgerschaftswahl auch mit der CDU geführten Sondierungsgespräche habe sich der Landesvorstand entschieden, erneut mit den Grünen in Koalitionsverhandlungen zu gehen, hieß es am Abend im Anschluss an die SPD-Landesvorstandssitzung. Die Verhandlungen sollen in der kommenden Woche beginnen.