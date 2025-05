Die Vorsitzende der Grünen Jugend, Jette Nietzard, hat mit einem Instagram-Posting Kontroversen ausgelöst. Ein Foto in ihrer Instagram-Story, die mittlerweile abgelaufen ist, zeigte Nietzard in einem Pullover mit der Aufschrift "ACAB", was üblicherweise für "All Cops Are Bastards" steht. Diese Parole wird oft in linken bis linksextremen Kreisen verwendet.