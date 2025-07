Laut "Shot" haben Ermittler in Starowoits Tesla mehrere Gegenstände sichergestellt, die für die Aufklärung seines Todes von Bedeutung sein könnten. Dazu zählen demnach ein iPad, ein Stapel Dokumente sowie ein Bündel Bargeld, die in seiner Aktentasche gelegen haben sollen. Zudem seien Fingerabdrücke im Fahrzeug genommen worden.

Bereits während seiner Amtszeit als Gouverneur habe es in Kursk Spekulationen über eine mögliche Liebesbeziehung gegeben. Demnach sei vermutet worden, Polina könne künftig als First Lady des Gebiets auftreten. Starowoit hatte sich laut "Shot" im Jahr 2021 von seiner Ehefrau scheiden lassen. Aus der Ehe stammen zwei Töchter, die heute 15 und 18 Jahre alt sind.

Spekulationen um Machtspiele

In dem am Montag in Moskau veröffentlichten Dekret Putins zur Entlassung des Politikers stehen keine Gründe, warum der erst im Mai vorigen Jahres beförderte frühere Gouverneur des westrussischen Gebiets Kursk seinen Posten schon wieder räumen musste. Auch Kremlsprecher Dmitri Peskow äußerte sich nicht zu den Gründen. Die bisweilen verwendete Formulierung von einem Vertrauensverlust fehlte in dem Dekret, wie Peskow bestätigte.