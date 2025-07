Dass Frauke Brosius-Gersdorf Bundesverfassungsrichterin werden will, scheidet die Geister in der Leserschaft von t-online. Während die einen ihren Rückzug fordern, verteidigen die anderen ihre Kandidatur.

Am vergangenen Freitag wurde die Wahl von drei neu zu besetzenden Bundesverfassungsrichter-Posten abgebrochen, weil sich viele Abgeordnete an der Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf störten. Am Dienstag erklärte sich die 54-Jährige bei "Markus Lanz" im ZDF, hält an ihrer Bewerbung um den Posten aber bislang fest.