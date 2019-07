"Fridays for Future"

Mannheim hebt Bußgelder gegen Schüler auf

18.07.2019, 18:48 Uhr | dpa

Demonstrationsschilder für den Klimaschutz: Die Aktion unter dem Motto "Fridays for future" richtet sich gegen die aktuelle Klimapolitik und findet bundesweit in mehreren Städten statt. (Quelle: Sebastian Gollnow/dpa)

Seit Monaten demonstrieren Jugendliche freitags für Veränderungen in der Klimapolitik und schwänzen die Schule. Die Stadt Mannheim hatte deshalb Bußgelder gegen vier Jugendliche verhängt. Und rudert jetzt zurück.

Die Stadt Mannheim hat vier Bußgeldbescheide gegen Schüler wieder aufgehoben, die während der Schulzeit zu Klimaprotesten gegangen waren. Die Schule hätte andere Maßnahmen als die Bußgelder ergreifen können, wie es in einer Mitteilung der Stadt hieß. Das habe eine erneute Prüfung ergeben. Die Bußgelder seien nur ein letztes Mittel.



Weil es viele Bußgeldverfahren gebe, sei die Besonderheit dieser Fälle im Vergleich zum klassischen Schulschwänzen zunächst nicht aufgefallen. Nach der Aufhebung müssen die betroffenen Familien nun doch nicht die 88,50 Euro zahlen.





Am Mittwoch war bekannt geworden, dass vier Familien Bußgeldbescheide erhalten hatten, nachdem Schüler des Mannheimer Geschwister-Scholl-Gymnasiums an "Fridays for Future"-Demonstrationen teilgenommen hatten und dem Unterricht ferngeblieben waren.