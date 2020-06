Nach Randalen vergangenes Wochenende

Erhöhte Polizeipräsenz in Stuttgart zeigt wohl Wirkung

27.06.2020, 07:57 Uhr | AFP

Stuttgart: Nach den Ausschreitungen und Plünderungen am vergangenen Wochenende waren nun mehrere hundert Polizisten in der Innenstadt im Einsatz (Symbolfoto). (Quelle: Eibner/imago images)

Nachdem es am vergangenen Wochenende in Stuttgart zu gewalttätigen Vorfällen mit Plünderungen gekommen ist, waren nun Hunderte Polizisten im Einsatz. Das zeigte Wirkung, zu neuen Krawallen kam es zunächst nicht.

Nach den Ausschreitungen in Stuttgart am vergangenen Wochenende ist es in der baden-württembergischen Landeshauptstadt in der Nacht zum Samstag zunächst nicht zu besonderen Vorkommnissen gekommen. Die Polizei sei mit mehreren hundert Beamten im Einsatz und diese hohe Sichtbarkeit zeige offenbar Wirkung, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP.

In der Innenstadt hielten sich am Abend mehrere hundert Menschen auf, Kontrollen durch die Polizei seien "relativ geordnet" verlaufen, sagte der Polizeisprecher. Die Lage sei typisch für eine Freitagnacht mit vereinzelten Scharmützeln.

In Stuttgart hatten in der Nacht zum vergangenen Sonntag hunderte Menschen randaliert und Polizisten angegriffen. Die Einsatzkräfte wurden mit Flaschen und Steinen beworfen, etliche Geschäfte geplündert. Insgesamt sind bislang 26 Menschen tatverdächtig. Neun von ihnen kamen inzwischen in Untersuchungshaft.