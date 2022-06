Steinmeier argumentierte, mit einer Pflichtzeit k├Ânnten die Demokratie und der gesellschaftliche Zusammenhalt gest├Ąrkt werden: "Gerade jetzt, in einer Zeit, in der das Verst├Ąndnis f├╝r andere Lebensentw├╝rfe und Meinungen abnimmt, kann eine soziale Pflichtzeit besonders wertvoll sein." Und weiter: "Man kommt raus aus der eigenen Blase, trifft ganz andere Menschen, hilft B├╝rgern in Notlagen. Das baut Vorurteile ab und st├Ąrkt den Gemeinsinn."