Kirchenaustritte: "Für die Opfer von Missbrauch keine gute Nachricht"

Die katholische Kirche verzeichnet einen neuen Rekord an Austritten. Erstaunlicherweise sind nicht alle Missbrauchsopfer froh ├╝ber diese Entwicklung.

Es sind dramatische Zahlen. 360.000 Menschen sind 2021 aus der katholischen Kirche ausgetreten ÔÇô so viel wie noch nie! Das gab die Deutsche Bischofskonferenz am Montag in Bonn bekannt. Damit wurde der bisherige Rekord von 2019 noch ├╝bertroffen: Damals verlie├čen 272.771 Katholiken ihre Kirche. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Limburgs Bischof Georg B├Ątzing, zeigte sich angesichts der neuen Zahlen "zutiefst ersch├╝ttert".