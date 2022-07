Migration: Geduldete Ausländer sollen leichter Bleiberecht erhalten

In Deutschland nur geduldete Ausl├Ąnder sollen k├╝nftig leichter ein Bleiberecht f├╝r die Bundesrepublik erhalten. Das sieht ein Gesetzentwurf von Bundesinnenministerin Nancy Faeser vor, den das Kabinett am Mittwoch verabschiedete. Demnach sollen etwa abgelehnte Asylbewerber ├╝ber den sogenannten Spurenwechsel doch noch ein Bleiberecht erhalten k├Ânnen.

So sollen Menschen, die am 01. Januar 2022 seit f├╝nf Jahren geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis in Deutschland gelebt haben, ein einj├Ąhriges "Chancen-Aufenthaltsrecht" erwerben k├Ânnen. Die Bundesregierung wolle Migration und Integration "aktiv gestalten, statt wie in den letzten 16 Jahren einfach nur widerwillig zu verwalten", sagte Faeser.