Die Personalnot in der Truppe wird immer größer, das Verteidigungsministerium denkt deshalb über einen ungewöhnlichen Schritt nach: Die Bundeswehr könnte auch Soldaten ohne deutschen Pass aufnehmen. "Wir wären nicht die ersten Streitkräfte in Europa, die das tun würden", sagte der Verteidigungsminister dem "Tagesspiegel".

Es gebe Menschen im Land, die in zweiter oder dritter Generation in Deutschland leben, aber noch nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Das werde im Bendlerblock diskutiert. "Wir widmen uns diesem Thema mit der gebotenen Gründlichkeit, stehen aber noch am Anfang", so Pistorius.