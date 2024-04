Hält Verteidigungsminister Pistorius, was er verspricht? Im Gespräch mit t-online analysiert der Militärhistoriker Sönke Neitzel die Reform. Sein Fazit: Ein Schritt nach vorne, doch habe Pistorius der Mut gefehlt, an die "institutionelle Schmerzgrenze" zu gehen.

Was finden Sie gut an der Reform?

Die Bildung eines operativen Führungskommandos, in dem das bisherige Territoriale Führungskommando und das Einsatzführungskommando verschmelzen sollen. Hier könnte tatsächlich etwas Neues entstehen. Aber es kommt darauf an, wie das konkret umgesetzt wird und ob Pistorius das durch seinen Apparat bekommt.

Die Beharrungskräfte sind enorm. Was mich schon skeptisch macht: dass der Minister nicht sagt, wie viele Generalsstellen er streichen will. Aus meiner Sicht dürfte es in dem neuen Kommando nur noch einen Generalleutnant und vielleicht zwei Generalmajore geben. Damit hätte man weniger B9-Stellen. Im schlechtesten Fall bleibt es de facto, wie es ist: zwei Standorte, zwei Führungskommandos, zwei Generalleutnante und man setzt noch einen weiteren obendrauf.

Sönke Neitzel (55) ist Professor für Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt an der Universität Potsdam. Sein Schwerpunkt liegt auf der internationalen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts sowie auf der Geschichte der Bundeswehr. In seinem letzten Buch beschäftigt sich Neitzel mit der Militärgeschichte der deutschen Streitkräfte. Titel: "Deutsche Krieger: Vom Kaiserreich zur Berliner Republik", Berlin 2022.

Das ist ein altes Argument. Aber zugleich ist es so, dass Feldjäger und ABC-Kräfte vor allem vom Heer benötigt werden und eigentlich auch dorthin gehören. So hatte es ja auch die interne Projektgruppe im Ministerium vorgeschlagen, so war es auch im Kalten Krieg. Aber die internen Kämpfe in der Bundeswehr haben dazu geführt, dass der eigentliche Vorschlag nicht umgesetzt wurde. Man kann sagen: Der Heeresinspekteur Alfons Mais hat verloren, der Inspekteur der Streitkräftebasis, Martin Schelleis, hat gewonnen, weil er die Sanität dazubekommt. Er ist zwar nicht mehr im Rang einer Teilstreitkraft, aber ich würde eine Wette abgeben, dass der B9-Posten dort bleibt.