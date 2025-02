Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

In der ARD-Wahlarena stellten sich die vier Kanzlerkandidaten den Fragen des Publikums. Dabei kam es zu teils unterkühlten, teils auch humorvollen Interaktionen zwischen den Parteichefs.

An massiver Kritik an den Spitzenkandidaten seitens des Publikums mangelte es am Montagabend nicht – und die Gründe dafür waren vielfältig. Von der Wohnungsnot über die Asylpolitik bis hin zu steigenden Energiepreisen forderten die Bürger klare Ansagen von den Kanzlerkandidaten – und zeigten sich oft unzufrieden mit den Antworten. Dabei ging es mitunter durchaus hitzig zur Sache.

Den Anfang machte CDU-Chef Friedrich Merz. Er musste sich zunächst einer Reihe von Finanz- und Steuerfragen stellen, stellte aber auch fest, dass ein Thema im aktuellen Wahlkampf überraschend wenig Beachtung findet: "In diesem Wahlkampf wird erstaunlicherweise relativ wenig über Klimapolitik diskutiert", konstatierte der CDU-Chef. Dies erklärte er so: "Wenn Migrationskrise und Wirtschaftskrise plötzlich die Hauptthemen werden, dann rückt das Thema Klimaschutz ein bisschen weiter nach hinten."

Angesprochen auf sein eigenes Klimaschutz-Konzept, betonte er, dass Deutschland trotz seines vergleichsweise geringen Anteils an der Weltbevölkerung eine überproportionale Verantwortung trage: "Ich sage, wenn wir doppelt so viele CO₂-Emissionen pro Kopf haben wie der Weltdurchschnitt, dann haben wir ein Problem, und das müssen wir lösen."

Es gehe darum, Innovationen und technische Fortschritte zu erzielen. Wenig überraschend kritisierte er die Klimapolitik der Ampelregierung. Er betonte, dass der Klimaschutz mit der Bevölkerung gestaltet werden müsse: "Wir brauchen die Zustimmung der Mehrheit der Bevölkerung für einen Weg, den wir gemeinsam gehen wollen."

Als Beispiel nannte er den Ausbau der Windkraft in Nordrhein-Westfalen, den er als "Wildwuchs" ohne Rücksicht auf die Bevölkerung bezeichnete: "Wenn es so gemacht wird, wie teilweise jetzt, dann verlieren wir die Bevölkerung auf diesem Weg."

Merz: "Wir sind uns in dieser Frage nicht einig"

Merz beantwortete auch Fragen zur Asylpolitik. Mit einer Studentin kam es zu einer hitzigen Diskussion. Die junge Frau verwies auf das Attentat von Aschaffenburg und argumentierte, dass viele Täter vergangener Anschläge psychisch krank gewesen seien. Anstatt den Fokus auf den Migrationshintergrund zu legen, müsse mehr in die psychologische Versorgung investiert werden – insbesondere für Menschen mit Migrationsgeschichte, die oft erst Jahre nach ihrer Ankunft Zugang zu therapeutischer Betreuung erhielten.

Merz entgegnete, dass die Anzahl der in Deutschland aufgenommenen Menschen "abstrakt für sich genommen zu hoch" sei. Zwar räumte er ein, dass psychische Erkrankungen eine Rolle spielten, stellte aber die Gegenfrage, ob es richtig sei, "so weiterzumachen wie in den letzten Jahren". Die Studentin hakte nach und wollte wissen, ob sich die CDU auch um eine bessere psychologische Versorgung für bereits in Deutschland lebende Menschen mit Migrationshintergrund kümmern werde.

Merz kam kurz ins Schleudern, wollte darauf keine eindeutige Antwort geben, er erklärte stattdessen "dass diejenigen, die keinen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland haben, das Land so schnell wie möglich verlassen".

Den Vorwurf der Studentin – "Das war nicht meine Frage" – konterte Merz mit den Worten: "Das ist aber meine Antwort". Dann fasste er zusammen: "Wir sind uns in dieser Frage nicht einig."

Publikumskritik an Scholz: "Sie hatten Jahre Zeit, das aufzuholen"

Anschließend war Olaf Scholz an der Reihe. Der amtierende Kanzler musste sich an diesem Abend unter anderem massiver Kritik einer Frau aus dem Publikum zu den Themen Wohnungsnot und steigende Mieten stellen. Die Frau schilderte, dass sie bereits zweimal wegen Eigenbedarfskündigungen umziehen musste und ihre Miete sich nahezu verdoppelt habe. "Ich möchte bitte nicht das Wort Mietdeckel hören – ich will wissen, was Sie konkret tun werden", forderte sie von Scholz.