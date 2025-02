Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Das Verhältnis zwischen Wladimir Putin und Donald Trump ist gut. Was die beiden Männer verbindet, erklärt ein Experte.

Seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten nähern sich die USA und Russland vorsichtig aneinander an. Am Dienstag kommen Regierungsvertreter aus Washington und Moskau im saudi-arabischen Riad zusammen, um gemeinsam über mögliche Wege zu Friedensverhandlungen in der Ukraine zu beratschlagen.

Europäische Regierungsvertreter sind in Saudi-Arabien nicht dabei. In den Parlamenten der EU-Staaten schrillen deshalb die Alarmglocken, Europa fürchtet um seine Relevanz in der Welt. Wie wichtig wird Europa in den kommenden Jahren auf der Weltbühne sein? Welchen Einfluss übt Putin auf Donald Trump aus? Und warum entscheidet der US-Präsident so, wie er es tut? Diese Fragen beantwortet der Politikwissenschaftler und Geheimdienstexperte Prof. Dr. Helmut Müller-Enbergs im Interview mit t-online.

t-online: Herr Professor Müller-Enbergs, vor drei Jahren griff Russland die Ukraine an. Nun könnte es Friedensverhandlungen geben – allerdings wollen Donald Trump und Wladimir Putin über die Köpfe der Ukraine und ihrer europäischen Verbündeten hinweg über die Zukunft des Landes sprechen. Was bringt den beiden diese Strategie?

Prof. Dr. Helmut Müller-Enbergs: Trump ist für Putin das größte Geschenk seines politischen Lebens. Er befindet sich im Krieg. Wenn die Medienlage zutreffend ist und er nur mit Trump über Bedingungen für den Frieden in der Ukraine verhandeln kann, spart er langfristig viel Geld. Das würde er sonst für den Krieg in der Ukraine einsetzen.

Was gewinnt Trump?

Trump löst – falls Verhandlungen mit Putin zunächst erfolgreich sein sollten – ein Wahlversprechen ein. Wenn auch nicht nach 24 Stunden, wie er es eigentlich versprochen hatte. Außerdem gibt es in der Ukraine einige Vorkommen an Seltenen Erden, auf die es Trump abgesehen haben könnte.

(Quelle: Helmut Müller-Enbergs) Zur Person Prof. Dr. Helmut Müller-Enbergs (*1960) ist ein deutscher Politikwissenschaftler und Historiker. Er gilt als Experte für die Forschung zur Staatssicherheit der DDR und inoffizielle Mitarbeiter der Stasi. Er arbeitete für die Stasi-Unterlagen-Behörde und lehrte an mehreren europäischen Universitäten. Von 2015 bis 2021 leitete er die Abteilung Spionageabwehr des Berliner Verfassungsschutzes. Derzeit ist er Professor an der Universität Süddänemark.

Die Vorkommen befinden sich allerdings meist in den Gebieten, die derzeit völkerrechtswidrig von Russland besetzt sind oder bereits annektiert wurden. Trump könnte auch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj verhandeln, um im Austausch für militärische Hilfe Ansprüche auf diese Rohstoffe geltend zu machen. Warum tut er das nicht?

Trumps Verhandlungsmethoden sind zugleich ein Affront und ein Tabubruch. Seine Botschaft an Selenskyj ist im Vergleich zur US-Außenpolitik unter Biden extrem ernüchternd. Und Putin setzt genau dort an. Er bietet Trump sozusagen die Mousse au Chocolat an – also die Rohstoffe und die Aussicht auf ein erfülltes Wahlversprechen –, obwohl er völkerrechtlich gar keinen Anspruch darauf hat.

Trotzdem scheint Trump aus seiner Sicht erste Erfolge zu erzielen. Ein Treffen mit russischen und ukrainischen Vertretern findet am Dienstag in Saudi-Arabien statt. Wie macht er das?

Trump hat das Format, mit wenig Lametta und Barock in der Sprache unmittelbar die US-amerikanischen Interessen zu formulieren. Das ist eine politische Reinkultur, die erschreckend faszinierend ist.

Was genau meinen Sie damit?

Ich glaube, dass niemand im diplomatischen, im politischen Raum so nackt und direkt formuliert hat, wie Trump das derzeit macht. Das ist absolut verrückt. Und Putin mag diese Art der Kommunikation offenbar.

Damit Putin überhaupt zu möglichen Friedensverhandlungen bereit ist, fordert der russische Präsident, dass die Nato eine Mitgliedschaft der Ukraine ausschließt. Glauben Sie, dass Trump die Macht hat, diese Forderung im Militärbündnis durchzusetzen?

Diese Frage kann ich derzeit nicht beantworten. Die Antwort darauf ist allerdings von höchster strategischer Bedeutung, denn sie entscheidet über den Stellenwert Europas innerhalb der Nato und über die Rolle der USA. Persönlich hoffe ich, dass Europa weiterhin relevant bleibt und ein Wort beim Schicksal der Welt mitreden kann.

Glauben Sie, dass Europa so wichtig bleibt, wie es derzeit ist?

Ich fürchte, dass Trump nicht nur die Zölle erhöhen wird, sondern Europa auch ein bisschen irrelevanter werden lassen wird.