Die Ausrüstung der Bundeswehr wird oft kritisiert. Nun will die Bundesregierung offenbar in großem Stil nachrüsten und Schiffe sowie Fahrzeuge für sieben Milliarden Euro bestellen.

Sieben Milliarden Euro für zwei Kriegsschiffe und 900 gepanzerte Fahrzeuge: Die Bundesregierung will die Ausrüstung der deutschen Streitkräfte offenbar deutlich aufwerten. Die Aufträge sollen noch in diesem Quartal erteilt werden, berichtet "Bloomberg" unter Berufung auf Personen, die mit den Plänen vertraut sind.

Konkret soll es sich um zwei Fregatten der Klasse F126 handeln, die zusammen bereits drei Milliarden Euro kosten. In der Vergangenheit wurden bereits vier solcher Schiffe in Auftrag gegeben, das erste soll 2028 an die Marine übergeben werden. Die Fregatten werden von dem niederländischen Unternehmen Damen Schelde Naval Shipbuilding in Zusammenarbeit mit dem französischen Thales und der deutschen Firma Blohm+Voss hauptsächlich in den deutschen Städten Wolgast, Kiel und Hamburg gebaut.