Brief an Soldaten: Pistorius kritisiert niedrigen Etat

Der Verteidigungsminister ist weiter unzufrieden mit seinem Etat. Jetzt hat er sich mit einem Brief an die deutschen Soldaten gewandt.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat Soldatinnen und Soldaten gegenüber angekündigt, sich weiter für einen größeren Verteidigungsetat einzusetzen. Er werde "weiter dafür kämpfen, dass der Verteidigungshaushalt in den kommenden Jahren so steigt, dass die Bedarfe der Bundeswehr schnellstmöglich gedeckt werden können", schrieb Pistorius dem "Spiegel" zufolge in einem gemeinsam mit Generalinspekteur Carsten Breuer intern verschickten Tagesbefehl am Mittwoch.