Die Bundeswehr will sich besser auf mögliche Bedrohungen einstellen. Jetzt plant die Truppe eine große Übung in Hamburg.

Bundeswehr reagiert auf Bedrohung durch Russland

Nach dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine sei ein konventioneller Krieg in Europa in den nächsten fünf Jahren wieder möglich, hieß es. Dem wolle die NATO gemeinsam entgegentreten. Dafür sei ein schneller Aufmarsch alliierter Truppen von West nach Ost notwendig. "Deutschland kommt wegen seiner geostrategischen Lage die Funktion einer Drehscheibe zu. Deswegen muss die Organisation von militärischen Transporten auf Schiene, Straße oder per Flugzeug, die Versorgung mit Essen, Betten oder Betriebsstoffen oder die Sicherung ganzer Fahrzeugkolonnen geübt werden, um glaubhaft abschreckend zu wirken", heißt es in der Ankündigung weiter.