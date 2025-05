"Wegwerf-Agenten" in Russlands Diensten

Lesedauer: 2 Min.

Russische Geheimdienste heuern laut Verfassungsschutz verstärkt Handlanger für Sabotage und Spionage an. Auf Deutschland liege dabei ein "besonderer Fokus".

Russland setze dabei auf verschiedene Methoden, kombiniere diese mitunter und passe sie taktisch an die Abwehrmaßnahmen an. Hierbei kämen auch Menschen zum Einsatz, die über Social Media oder auf andere Weise für einzelne Aktionen oder Operationen angeworben würden, sogenannte "Low Level Agents".

Keine geschulten Geheimdienstmitarbeiter

Diese Handlanger, die auch als "Wegwerf-Agenten" bezeichnet werden, sind keine offiziellen Geheimdienstmitarbeiter und werden für Sabotage, Propaganda oder Ausspähung eingesetzt. Sie erhalten dafür in der Regel Geld. Rekrutiert werden nach Erkenntnissen der deutschen Sicherheitsbehörden vor allem Menschen, die durch prorussische Äußerungen aufgefallen sind.

Festnahmen wegen mutmaßlicher Agententätigkeit

Vor einigen Tagen wurden mutmaßliche Pläne für Anschläge auf den Gütertransport in Deutschland bekannt. In Deutschland und der Schweiz wurden insgesamt drei Ukrainer festgenommen. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen Agententätigkeit zu Sabotagezwecken vor. Es besteht demnach der Verdacht, dass staatliche Stellen in Russland als Auftraggeber dahinterstecken.