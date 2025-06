Anduril zeigte jetzt in Paris seine sogenannte Fury-Drone, die 2027 in Produktion gehen soll. "Wir kommen extrem schnell voran", sagte Jason Levin, Senior Vice President of Engineering bei Anduril, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. "Die Drohne ist sehr leistungsfähig. Wir können hier nicht auf Einzelheiten eingehen, aber sie erfüllt ihre Aufgabe wie ein Kampfflugzeug."

Das Unternehmen hat sich 2,5 Milliarden US-Dollar am Kapitalmarkt besorgt, um in Ohio eine neue Produktionsanlage zu bauen. Fury soll für unterschiedliche Missionen eingesetzt werden und sowohl Kampfjets helfen als auch selbstständige Einsätze fliegen.

Boeing testet Drohne in Australien

Vergangene Woche demonstrierte Boeing in einem Test mit der Royal Australian Air Force das Potenzial von Drohnen in Zusammenarbeit mit menschlichen Piloten, wie der US-Luftfahrtriese auf der Luftfahrtmesse bekannt gab. Bei dem Versuch flogen zwei Ghost-Bat-Drohnen von Boeing an der Seite eines E-7A Wedgetail-Überwachungsflugzeugs, wobei ein menschlicher Bediener die unbemannten Systeme fernsteuerte. "Ghost Bat hat das Potenzial, mit einem einzelnen Kampfjet ein Kampfteam zu bilden, mit fortschrittlichen Sensoren, die wie Hunderte Augen am Himmel sind", sagte der australische Minister für Verteidigungsindustrie Pat Conroy in einer Erklärung.