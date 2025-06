Der CDU-Außenpolitiker Armin Laschet hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gegen Kritik an seiner "Drecksarbeit"-Äußerung im Israel-Iran-Krieg verteidigt. "Ich muss ihm das schon zugutehalten – wenn er da etwas deutlicher spricht, vielleicht auch eine Kursänderung vornimmt, dann ist das gut", sagte Laschet am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner".