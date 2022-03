MEINUNGSoldaten diskutieren Wehrpflicht

"Hilfreich für Respekt, Ordnung und Disziplin einer ganzen Generation"

Ein Wehrpflichtiger am ersten Tag seiner Wehrdienstes: Ein Mehrheit spricht sich für die Wiedereinführung aus. (Quelle: Imago Images / Photothek / Thomas Trutschel)

Nach ihrer Aussetzung im Sommer 2011 wurde es still um die Wehrpflicht. Mehr als ein Jahrzehnt später wird sie wieder heiß diskutiert. Soldaten berichten t-online, wie sie zur möglichen Wiedereinführung stehen.

In der Politik herrscht Uneinigkeit darüber, ob junge Menschen einen Grundwehrdienst absolvieren sollten. Viele Volksvertreter, besonders in den Reihen der CDU und AfD, sprechen sich dafür aus; die der linkeren Parteien positionieren sich eher dagegen. Auch in der Bevölkerung existieren unterschiedliche Meinungen.

Dem Ergebnis einer exklusiven t-online-Umfrage zufolge ist eine Mehrheit für eine Wiederbelebung der allgemeinen Wehrpflicht. 60 Prozent würden es befürworten, etwa ein Drittel ist dagegen, acht Prozent können sich nicht für ein klares Ja oder Nein entscheiden.

Zudem folgten etliche aktive und ehemalige Bundeswehrmitarbeiter unserem Leseraufruf. Auch unter ihnen scheiden sich die Geister.

"Ich bin dafür, dass jeder junge deutsche Bürger seinen einmaligen Beitrag zur Gesellschaft leisten sollte", schreibt t-online-Leser und Berufssoldat Andreas Schuch. "Es gibt eine Menge von Teilbereichen in unserer Gesellschaft, die zeitlich befristet Unterstützung brauchen könnten. Altenpflegeheime, Krankenhäuser, Gemeinde-/Stadtverwaltungen, Kindergärten und so weiter und so fort.



Ja, auch die Bundeswehr wäre ein zu betrachtender Bereich. Ich glaube, dass wir ein bisschen Patriotismus an den Tag legen dürfen, ohne sofort in die rechte Ecke gestellt zu werden. Wir alle dürfen stolz auf unsere gelebte Demokratie und unsere Ansicht zur Freiheit sein."

t-online-Leser und Oberstleutnant d.R. Jens-Uwe Wolf mailt: "Eine Rückkehr zur Wehrpflicht halte ich kurz- und mittelfristig für nicht realisierbar. Auch wenn es zunächst eine schöne Idee zur Erhöhung der Einsatzbereitschaft unserer Bundeswehr scheint, zieht eine solche Entscheidung nicht zwangsläufig auch einen qualitativen Fortschritt nach sich", so seine Begründung.

"Für die Ausbildung zahlreicher Wehrdienstleistender stehen derzeit weder eine ausreichende Anzahl geeigneter Ausbilder noch die dafür notwendige Infrastruktur und Ausrüstung zur Verfügung. Daher wäre es angebracht, das Konzept der Freiwilligenarmee auch personell weiterzuentwickeln und mit besserer Ausrüstung an die Erfordernisse der heutigen Zeit anzupassen."

t-online-Leser und Reserveoffizier Ralf Stegemann hat schon Auslandseinsätze hinter sich, wie er berichtet. "Das sind Geschehnisse, die man keinem Wehrdienstleistenden auferlegen darf." Wenn es rein um den Umgang mit militärischen Gütern bis hin zur Waffe sowie das Kennenlernen militärischer Strukturen und Abläufe geht, führe an einer Wehrpflicht angesichts jüngster Vorkommnisse aber kein Weg vorbei.



Seiner persönlichen Überzeugung nach würde eine Wehrpflicht auch "hilfreich für Respekt, Ordnung und Disziplin einer ganzen Generation" sein. "Hierfür dürfte eine Zustimmung von bestimmt 70 Prozent gegeben sein", glaubt er.

Im Rahmen einer Übung der Bundeswehr tarnt ein Rekrut sein Gesicht mit Farbe: Die Wehrpflicht wurde 2011 ausgesetzt. (Quelle: IMAGO / Rainer Unkel)



"Als aktiver Soldat muss ich dies verneinen", leitet t-online-Leser Jörg Hermes seinen Meinungsbeitrag ein. Er begründet: "Mal abgesehen von den kaum noch vorhandenen Liegenschaften zwecks Unterbringung, würde die Einkleidung von ganzen Geburtsjahrgängen gar nicht mehr zu bewerkstelligen sein. Viel sinnvoller und effizienter wäre ein allgemeines Dienstjahr, für männlich, weiblich und divers. Alles andere ist Wunschdenken und führt an der Realität vorbei."

t-online-Leserin Daniela Ziemens war selbst zwar nicht in der Bundeswehr aktiv, hat aber dennoch einen persönlichen Bezug und eine klare Meinung: "Ich schreibe als Mutter eines Bundeswehrsoldaten. In meiner Brust schlagen zwei Herzen. Ich bin stolz, dass mein Sohn uns beschützen will, aber habe gleichzeitig auch Angst um ihn!



Ich bin für eine Wehrpflicht für alle, auch bewusst für Frauen. Eine Einstellung für eine bestimmte Zeit, in der Armee und/oder zivilen Bereichen, die zum Schutz aller gelten", befürwortet sie. "Damit schaffen wir in unserer Gesellschaft endlich wieder den notwendigen Respekt für Berufe, die der Allgemeinheit dienen." Als Beispiele führt sie Feuerwehrleute, Soldaten und Lehrer an.

t-online-Leser und Berufssoldat sowie Stabsoffizier Gerald Groß äußert: "Die Aussetzung der Wehrpflicht", die er als de facto Abschaffung ansieht, "war in meinen Augen seinerzeit notwendig. Schließlich war eine Wehrgerechtigkeit seit vielen Jahren nicht mehr gegeben. Und dennoch hat diese Entscheidung nicht nur der Bundeswehr großen Schaden hinzugefügt, sondern auch dem Zivildienst. Wo kein Wehrdienstleistender, da auch kein Zivi.



Nun hat sich die Bedrohungslage fundamental geändert und ein schneller Ruf nach Wiedereinführung der Wehrpflicht liegt nahe. Ganz so einfach ist es aber nicht. Die Bundeswehr des Jahres 2022 verfügt weder über Personal noch über Material und Infrastruktur, um eine Aufnahme, Ausbildung und Verwendung von Wehrdienstleistenden kurzfristig zu ermöglichen. Und trotz geburtenschwacher Jahrgänge wäre eine Armee von rund 185.000 Soldaten nicht befähigt ganze Jahrgänge gerecht aufzunehmen.



Entsprechend halte ich daran fest, dass eine Wehrpflicht nach alter Schule schlicht überholt ist. Stattdessen halte ich eine allgemeine Dienstpflicht für Männer und Frauen für geboten: ein Jahr im Dienst der Gesellschaft, wahlweise bei Militär, einer Blaulichtorganisation oder im sozialen Bereich, für jeden."

Eine junge Soldatin absolviert einen Hindernisparcours: Würde es zu einer Wiedereinführung der Wehrpflicht kommen, sollte diese auch für Frauen gelten, meinen viele. (Quelle: IMAGO / Rainer Unkel)



Eine andere Ansicht vertritt t-online-Leser Matthias Hake. "Als ehemaliger Wehrpflichtiger, der es bis zum Hauptmann gebracht hat, sehe ich die Wehrpflicht als absolut notwendig für ein verteidigungsbereites Land an, wenn auch sehr sehr viel mehr als damals für die Durchführung gemacht werden muss.



Nicht die 'Härte der Ausbildung', sondern das aktive, positive Vorleben der Vorgesetzten macht die Motivation der Soldaten." Matthias Hake meint, es habe noch niemandem geschadet, mal 30 oder 50 Kilometer zu marschieren und zu erfahren, dass das geht.

Der sich nach 33 Dienstjahren im Ruhestand befindliche Soldat und t-online-Leser Jörg Fruhner findet, dass Deutschland die Wehrpflicht nicht zurückholen muss. "Wir würden damit relativ alleine dastehen", glaubt er. Wie viele andere schlägt er eine Alternative vor: "Wir brauchen eine allgemeine Dienstpflicht – für territoriale Aufgaben, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Katastrophenschutz, Altenpflege, soziale Dienste und vieles mehr."

Für jeden Deutschen zwischen 18 und 50 Lebensjahren sollte eine solche Dienstpflicht gelten, ginge es nach Jörg Fruhner – "entweder 24 Monate am Stück oder gesplittet in höchstens drei bis vier Zeitabschnitte."

"Als Reservist und ehemaliger Marine- und Heeressoldat kann ich eine Reaktivierung der Wehrpflicht nur begrüßen – allerdings nur, wenn sie als 'Wehrpflicht 2.0' eingeführt wird", schreibt t-online-Leser Timo. "Dabei sollte sie für alle Geschlechter gleichermaßen gelten, damit niemand benachteiligt wird. Die Dauer sollte mindestens zwölf Monate betragen und alternativ als Zivildienst, Ersatzdienst, bei der Bundespolizei oder bei den Bereitschaftspolizeien der Länder in Vollzeit abgeleistet werden können.



Während dieser Dienstzeit haben diese Behörden die einzigartige Möglichkeit, dringend benötigten Nachwuchs zu rekrutieren. Die Polizei kann damit auch schnell mehr Streifenpersonal und Nähe zum Bürger herstellen. Zusätzlich möchte ich darauf hinweisen, dass eine für alle geltende Dienstpflicht auch gut für die Persönlichkeitsentwicklung jedes einzelnen sein kann."