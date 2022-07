Verteidigungsministerin Christine Lambrecht staunt über Roboterhund: "Beeindruckend"

Aktualisiert am 11.07.2022 - 16:21 Uhr

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht hat ein Heer in Niedersachsen besucht. Ein Roboterhund stand dabei besonders im Fokus.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat auf die Dringlichkeit einer schnelleren Digitalisierung bei der Bundeswehr hingewiesen. Die SPD-Politikerin lie├č sich am Montag beim Heer im nieders├Ąchsischen Munster einen ferngesteuerten Roboterhund zeigen, der im Einsatz Bilder liefern k├Ânnte. "Die Einsatzm├Âglichkeiten sind beeindruckend", sagte sie mit Blick auf den Roboter.

"Die ver├Ąnderte Sicherheitslage stellt uns vor gro├če Herausforderungen", sagte Lambrecht, die sich in Munster den "Stab Test und Versuch" anschaute und mit Soldaten sprach. Gearbeitet wird dort nach Angaben der Bundeswehr etwa an verschl├╝sseltem Sprechfunk und automatisierter Daten├╝bertragung. Die Digitalisierung sei einer der Bereiche, in "denen wir deutlich besser werden k├Ânnen", betonte die Ministerin auch mit Blick auf das 100-Milliarden-Sonderprogramm. Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hatten Bundestag und Bundesrat das Sonderprogramm zur Ausr├╝stung einer einsatzf├Ąhigen Bundeswehr beschlossen.