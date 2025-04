Auch beim südkoreanischen Autobauer Hyundai gibt es Bewegung. Tochterfirmen des Konzerns schalteten beim größten russischen Online-Personalbeschaffer HeadHunter zuletzt mehrere Stellenanzeigen. Gesucht werden etwa Logistiker und IT-Spezialisten. Das deute auf die Wiederaufnahme der Tätigkeit Hyundais in Russland hin, schrieben Medien in Seoul. Der Konzern hatte Ende 2023 seine Autofabrik in Petersburg für den symbolischen Preis von 7000 Rubel (umgerechnet knapp 80 Euro) verkauft - sich allerdings eine Rückkaufoption gesichert.

Deutsche Firmen lange führend im Russland-Geschäft

Autozulieferer Bosch prüft die Lage

Dem in Moskau zur Schau gestellten Optimismus zum Trotz wird der Traum vom "business as usual" vorerst unerfüllt bleiben, erwartet das unabhängige Portal "The Bell". Man habe gut 60 der von ihrem Umsatz her größten aus Russland weggegangenen Unternehmen zu ihren Plänen befragt. "Insgesamt haben wir 21 Antworten bekommen, in keiner davon ist von eindeutigen Plänen für eine Rückkehr nach Russland die Rede", teilte das Portal mit. So sähen Nokian Tyres, IKEA, Henkel, Nissan oder der Energiekonzern Wintershall DEA derzeit keine Perspektive. Nur drei Konzerne – Baker Hughes, Otis und Bosch – schauen sich die Lage an. Aber auch sie halten vorerst still. Doch machten zuletzt auch Berichte über eine Wiederaufnahme der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream die Runde.