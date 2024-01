Aktualisiert am 29.01.2024 - 12:11 Uhr

Wahlsieg in Sachsen? Das plant die AfD

Umfragen sehen die AfD in Sachsen derzeit als stärkste Kraft. Die Partei plant bereits für einen entscheidenden Wahlsieg im September 2024.

Die AfD in Sachsen bereitet sich offenbar bereits auf den Fall vor, dass sie die Landtagswahlen im September gewinnt. Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf Parteikreise. Landesparteichef Jörg Urban soll bereits eine Kabinettsliste zusammenstellen, die er allerdings weitgehend geheim halte. "Alles andere würde schließlich nur Unruhe in die Partei bringen. Und die können wir nun gar nicht gebrauchen", zitiert die Bild ein Mitglied des Landesvorstands.

Wer im Fall eines entscheidenden Wahlsiegs Ministerpräsident werden könnte, scheint allerdings noch nicht gänzlich geklärt zu sein. "Sollten wir wirklich allein regieren, erwarten alle, dass Chrupalla den Job des Ministerpräsidenten beansprucht", zitiert die "Bild" aus der Parteispitze. Dem entgegen steht: Sachsens aktueller AfD-Chef Urban soll als Spitzenkandidat der Partei in den Wahlkampf ziehen und AfD-Bundeschef Chrupalla hatte Meldungen, dass er als möglicher sächsischer Ministerpräsident gehandelt wird, noch zu Beginn des Jahres dementieren lassen.

Erste Schulung für Verwaltungspersonal bereits stattgefunden

Neben den Kabinettsplänen plant die sächsische AfD aber offenbar auch, entsprechendes Verwaltungspersonal zusammenzubekommen. Im vergangenen Jahr hat es dem Bericht zufolge einen internen Rundruf gegeben, auf den sich Mitglieder und Sympathisanten melden sollten, die bereits Erfahrungen in der öffentlichen Verwaltung haben. Aus diesen solle dann eine bis zu 150 Personen große Gruppe gebildet werden, die sich in Schulungen auf kommende Aufgaben in der Landesverwaltung vorbereiten sollen.