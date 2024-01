Die Verbindungen von Mitgliedern der AfD zu den Initiatoren des "Düsseldorfer Forums" in Potsdam sind offenbar enger als gedacht. Das geht aus Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hervor. Demnach soll Arne Friedrich Mörig, Sohn des Veranstalters Gernot Mörig, aus dem Budget des AfD-Bundesvorstandes in der Vergangenheit bezahlt worden sein.

Großdemonstrationen in ganz Deutschland

An dem Netzwerktreffen in Potsdam vor einigen Wochen hatten nach einem Bericht des Medienhauses Correctiv einige AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen. Dabei ging es nach Angaben von Teilnehmern um das Konzept der sogenannten Remigration. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll – auch unter Zwang. Nach Bekanntwerden des Potsdamer Treffens hatten sich immer wieder Hunderttausende Menschen in ganz Deutschland zu Demonstrationen gegen die AfD und Rechtsextremismus zusammengefunden.