Aktualisiert am 21.03.2024 - 12:50 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Gegen den AfD-Gesundheitspolitiker Kay-Uwe Ziegler ist fraktionsintern ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Das bestĂ€tigte ein Sprecher der AfD-Fraktion am Donnerstag. Der Fraktionsvorstand habe diese Entscheidung am Montag getroffen. Zu den Inhalten des Verfahrens Ă€ußerte sich der Sprecher nicht. Dieses sei noch nicht abgeschlossen.

Ziegler hatte in der vergangenen Woche im Gesundheitsausschuss den Platz der amtierenden Vorsitzenden Kirsten Kappert-Gonther (GrĂŒne) eingenommen und vor sich ein Schild "Ausschussvorsitzender" gestellt. Der umgehenden Aufforderung des Ausschusssekretariates, den Platz wieder zu rĂ€umen, kam er nicht nach. Die Sitzung begann nach Teilnehmerangaben verspĂ€tet, da die Abgeordneten der anderen Fraktionen aus Protest gegen die AfD-Aktion zunĂ€chst nicht teilnahmen. Ziegler habe dann den Platz gerĂ€umt.

AfD kritisiert gebasteltes Schild: "Nicht unsere Art"

Der Erste Parlamentarische GeschĂ€ftsfĂŒhrer der AfD-Fraktion, Bernd Baumann, hatte Ziegler vor wenigen Tagen kritisiert: "Wir fanden das nicht gut. Das ist nicht unsere Art und Weise, das so zu machen."

Der Vorfall markierte den Höhepunkt eines seit mehr als zwei Jahren andauernden Streits zwischen den anderen Fraktionen und der AfD. Sie war nach der vergangenen Bundestagswahl mit ihren Kandidaten fĂŒr den Vorsitz in drei BundestagsausschĂŒssen – darunter der Gesundheitsausschuss – gescheitert, sieht sich in ihren Rechten verletzt und hat deswegen auch vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Seit Mittwoch befasst sich das Gericht mit dem Thema. Ein Urteil wird erst in einigen Monaten erwartet.