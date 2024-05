Jochbeinbruch, Schnittwunden im Gesicht, Bruch der Augenhöhle: Vor über einer Woche wurde der SPD-Europaabgeordnete Matthias Ecke beim Kleben von Wahlplakaten in Dresden so brutal angegriffen, dass er ins Krankenhaus musste. Nun hat sich Ecke erstmals bei einer öffentlichen Veranstaltung zu dem Angriff geäußert.

Bei dem Angriff am 3. Mai hatte die Polizei die vier jungen Angreifer im Alter von 17 und 18 Jahren identifizieren können. Das LKA verortet zumindest einen der Täter im rechtsextremen Spektrum. Ecke sagte, er sehe die Ursache für den Angriff in der "Verrohung" der Gesellschaft: "Wir haben es mit einer organisierten Enthemmung zu tun", hinter der Akteure der extremen Rechten steckten. "Das ist die AfD in Sachsen, das sind die Freien Sachsen, es sind andere Netzwerke der extremen Rechten." Sie hätten ein Klima geschaffen, in denen politische Gegner als Ziele bezeichnet werden, in denen sich Menschen ermutigt fühlen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen.