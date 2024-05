"Man müsste Höcke aus der Partei ausschließen", sagt Jörg Gasda t-online. Er tritt in Rudolstadt als Bürgermeisterkandidat und auf Platz drei der AfD-Liste zur Kreistagswahl an. "Höcke macht hier gegen die AfD Werbung, das kann nicht sein."

Streit um alternative AfD-Liste

Höcke wirbt für "Alternative für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt"

Daraufhin stellte der Vorstand kurzerhand eine eigene Liste unter dem Namen "Alternative für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt" für die Kreistagswahl am 26. Mai auf. Die Kandidaten sind zwar Mitglieder in der AfD, treten aber nun gegen die eigene Partei an. Obwohl die neue Liste also versucht, der AfD die Stimmen wegzunehmen, bekommt sie Unterstützung von ganz oben, namentlich vom Landesvorsitzenden Höcke.